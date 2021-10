Pressioni Cina su Taiwan, Tsai Ing-ven: "Se attaccati ci difenderemo. Non siamo soli"

(PRIMAPRESS) - La minaccia di Pechino contro Taiwan aumenta "ogni giorno". Lo ha dichiarato alla Cnn la presidente, Tsai Ing-wen, confermando per la prima volta la presenza di truppe Usa nell'isola. "Abbiamo una vasta gamma di cooperazione con gli Usa che mira ad aumentare la nostra capacità di difesa", ha detto. Tsai si è detta certa che se Taiwan fosse attaccata, Stati Uniti e altre democrazie regionali verrebbero in suo aiuto. "Taiwan non è sola perché siamo una democrazia, rispettiamo la libertà e siamo amanti della pace". - (PRIMAPRESS)