Presentato in Campidoglio il calendario "Amami e Basta" contro la violenza femminile con la testimonial Amra Silajdzic

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le periferie di Roma ed i suoi quartieri simbolo dell’area metropolitana, sono diventati set per il calendario “Amami e basta", il progetto promosso dal Dipartimento dello Sport di Roma Capitale con la società sportiva AS Roma, per accendere i riflettori sulla violenza di genere. Manifesti ed immagini vogliono attirare l’attenzione attraverso quel mondo stratificato e complesso che compone la platea dei tifosi ma anche del grande pubblico. A spiegare l’idea sono stati la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al Ceo della AS Roma, Guido Fienga e a Veronica Mammi, Assessora alla Comunità Solidale di Roma Capitale e Amra Silajdzic, moglie del capitano della squadra di calcio giallo-rossa, Edin Dzeko. A sostenere l’iniziativa la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

“E’ un progetto di cui sono onorata di far parte e auspico che questo messaggio faccia leva sui sentimenti profondi all’interno di una coppia per allontanare ogni forma di violenza che vede tante donne vittime di una brutalità immotivata - ha detto Silajdzic - Per questo ho spinto le mie amiche e compagne della squadra ad aderire al progetto perché ciascuna di loro si potesse fare portavoce verso le comunità di quartiere di un messaggio di rispetto e di considerazione della figura femminile”. - (PRIMAPRESS)