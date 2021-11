Premio giornalistico Castelsardo: riconoscimenti a Pancheri (Sky) e Severgnini (Corsera)

(PRIMAPRESS) - SASSARI - L'associazione Genera di Castelsardo riporta alla luce, dopo quarant'anni, uno dei più importanti premi giornalistici italiani: l'obiettivo? Ritornare a parlare di buon giornalismo tra fake news e globalizzazione, tra impegno sociale e divulgazione. Lo spiega così il presidente di Genera, Simone Campus ed il Sindaco di Castelsardo, Antonio Maria Capula, e i promotori del premio, il vicepresidente della Fondazione di Sardegna SalvatoreRubino, il presidente della giuria Gianni Garrucciu e il presidente dell’Associazione della Stampa Sarda, Celestino Tabasso.

in una cerimonia di oggi 6 novembre, a Castelsardo, in una cerimonia condotta da Tiziana Ribichesu della Rai (la giornalista aveva presentato il premio nato 40 anni prima) e lo scrittore Giampaolo Cassitta, saranno assegnati due premi Speciali della giuria a Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24, e a Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera.

Per quanto riguarda la Sezione Sport, intitolata a Pino Pinna, storico corrispondente de L’Unione Sarda da Castelsardo, i premiati sono stati Roberto Montesi, addetto stampa del Cagliari Calcio, e Maria Pintore, direttrice di Radio Internazionale Costa Smeralda.

La Sezione Cronaca, intitolata a Giovanni Canu, corrispondente locale de La Nuova Sardegna da Castelsardo, andrà a Piera Serusi de L’Unione Sarda e Luigi Soriga de La Nuova Sardegna.

Nella sezione Giornalismo d’inchiesta, intitolata a Piero Mannironi, inviato speciale de La Nuova Sardegna, è stato assegnato a Tiziana Simula, cronista de La Nuova Sardegna, e Paolo Mastino, del TgR Rai Sardegna.

Per ogni sezione la giuria ha voluto assegnare un premio a una donna e a un uomo. «Abbiamo l’ambizione di dare a questo premio una dimensione internazionale, e che dia il giusto risalto alla professione del giornalismo», ha detto il presidente della giuria Gianni Garrucciu. Gli altri componenti la giuria sono Antonio Di Rosa, direttore de La Nuova, Lorenzo Paolini, direttore editoriale del gruppo Unione Sarda, Andrea Caglieri, caporedattore della Rai Sardegna, Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti e Celestino Tabasso, presidente dell’Assostampa. - (PRIMAPRESS)