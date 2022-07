Premio Cesare Zavattini: domani la presentazione all’Isola Tiberina per i filmakers under 35

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà presentato domani 13 luglio, all'Isola Tiberina di Roma, il Premio Cesare Zavattini che offre ai giovani filmakers entro i 35 anni la possibilità di conoscere le opportunità del premio dedicato alla figura dello sceneggiatore tra i più autorevoli del neorealismo. Scadrà infatti il 28 luglio il bando per partecipare alla sesta edizione del Premio basato sul riuso della memoria cinematografica attraverso la ricreazione di nuovi lavori con l'utilizzo di audiovisivi e documenti d'archivio. A presentare i dettagli, mercoledì 13 luglio alle ore 20:45 alla manifestazione ISOLA DEL CINEMA 2022, saranno il direttore e la coordinatrice del Premio, Antonio Medici e Aurora Palandrani, dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Con loro ci sarà anche la regista Maria Iovine che introdurrà la proiezione, a seguire, del suo corto "In her Shoes", vincitore dell'edizione 2017 del Premio Zavattini. - (PRIMAPRESS)