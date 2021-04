Pratica di Mare: in arrivo 300 mila vaccini AstraZeneca. Distribuzione in tutta Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono arrivati all'aeroporto militare di Pratica di Mare oltre 1 milione e 300mila vaccini di AstraZeneca. Saranno distribuiti in giornata in tutta Italia, a partire dalle 200 mila dosi destinate al Lazio. Lo rende noto il sottosegretario alla Difesa Mulè. L'obiettivo è di "arrivare a vaccinare 500 mila persone al giorno", ribadisce. Le dosi arrivate oggi concludono le consegne pianificate per il primo trimestre 2021. Saranno distribuite con vettori di Poste Italiane e Difesa. - (PRIMAPRESS)