Potenza: gli stagionali del pomodoro si rifiutano di alloggiare nei "ghetti" per paura del Covid

(PRIMAPRESS) - PALAZZO SAN GERVASIO (POTENZA) - La storia che arriva da Palazzo San Gervasio, in Basilicata fa riflettere sulla rigida posizione del presidente della Regione Sicilia, Musumeci, nel mettere in mora il Governo sull’esplosiva questione sanitaria dell’hotspot di Lampedusa definendolo come “un campo di concentramento”. Da tutt’altra parte nel comune potentino da ieri notte dorme all’addiaccio un gruppo di stagionali, arrivati nella città per la raccolta del pomodoro. “Nel ghetto manca l’acqua, è rischioso. Il centro di accoglienza è chiuso, servono alloggi dignitosi”. E’ stato attivato un presidio permanente per chiedere un posto dove stare ma la questione resta centrale nel conflitto di competenze strumentalizzato dalla politica ma innegabile cartina di tornasole di una situazione fuori controllo. - (PRIMAPRESS)