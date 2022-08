Porto Cervo: yacht finisce sugli scogli e muore l'armatore straniero altri 6 feriti nell'impatto

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO (SARDEGNA) - Uno yacht di circa 21 metri è finito sugli scogli a Porto Cervo: il bilancio è di un morto e sei feriti.La vittima è un uomo di 60 anni di nazionalità straniera, forse l'armatore della barca. E' stato recuperato vivo ma incosciente dalla guardia costiera di Olbia e Porto Cervo ma è morto subito dopo i soccorsi. A bordo altre 6 persone, rimaste ferite nell'impatto, sono stati sbarcati e assistiti sul posto dai medici del 118 di Arzachena e Porto Cervo. Due,portati in ospedale in codice rosso, sono in gravi condizioni. - (PRIMAPRESS)