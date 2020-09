Portland: 100° giorno di proteste per la mano pesante della polizia contro l'uccisione di afroamericani

(PRIMAPRESS) - PORTLAND (USA) - Con Donald Trump che continua a gettare olio sul fuoco delle proteste contro le uccisioni di afroamericani da parte della polizia, le strade di Portland in Oregon sono invase per il 100° giorno consecutivo dai manifestanti. L'uso eccessivo della forza da parte della polizia e il razzismo hanno trovato nel presidente Usa un difensore ma potrebbe essere proprio questa posizione a fargli perdere voti nella campagna per il rinnovo del mandato presidenziale. A partire dall'uccisione di George Floyd l’America si sta dividendo in due: da una parte le grandi città schierate contro la mano pesante della polizia, dall’altra, nei piccoli centri rurali, a favore dei blu corps. - (PRIMAPRESS)