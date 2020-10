(PRIMAPRESS) - PORTICI (NAPOLI) - Ben 16 dipendenti e 41 ospiti sono risultati positivi al Covid in una Rsa a Portici in provincia di Napoli. La notizia data dal sindaco è stata confermata dall’Asl. Soltanto una persona è in ospedale con sintomi non gravi, la gran parte delle altre presenta sintomi lievi. - (PRIMAPRESS)