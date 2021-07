Pontecagnano Faiano: tavola rotonda su Giovani e Europa, per stimolare l'imprenditoria della generazione Zeta

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Come accedere ed utilizzare i fondi europei per stimolare attività imprenditoriali per la generazione Zeta. Se ne discuterà giovedì 29 luglio 2021 alle ore 18.00 presso il Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano con l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore; il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara; il presidente Confindustria giovani Salerno, Marco Gambardella; il presidente Cisl giovani Salerno e Donation Italia, Luigi Bisogno; l’esperta in Europrogettazione, Roberta Mancia; il vice presidente Freedom, Mattia Leone; il presidente Avalon, Michele D’Elia e il presidente Proloco Etruschi di Frontiera, Gianluca Procida. - (PRIMAPRESS)