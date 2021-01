Pompeo (Segretario Stato): “La censura social di Trump. Mettere a tacere è pericoloso”

(PRIMAPRESS) - USA - Il Segretario di Stato, Mike Pompeo aveva condannato con fermezza l’irruzione dei manifestanti pro-Trump a Capitol Hill ma ora critica fortemente i social che hanno oscurato gli account del presidente uscente. “Mettere a tacere è pericoloso, antiamericano. Non è tattica nuova della sinistra che fa tacere le voci opposte". Così il segretario di Stato Usa, Pompeo, critica Twitter che ha chiuso gli account di Trump in modo definitivo perché viola le regole contro incitamento a odio e violenza. "Non possiamo lasciare che zittiscano 75 mln di americani. Questo non è il partito comunista cinese", ha detto. "Censura inaccettabile",dice il dissidente' russo Navalny. Questo precedente sarà sfruttato dai nemici della libertà di parola del mondo, anche la Russia". - (PRIMAPRESS)