Polonia, Kaminski (Esteri): “Procedimento di espulsione per 45 diplomatici russi con l’accusa di spionaggio”

(PRIMAPRESS) - POLONIA - La Polonia ha ufficialmente espulso 45 diplomatici russi, come richiesto dalla sua intelligence: lo ha annunciato in un tweet il ministro dell'Interno polacco, Mariusz Kaminski. Per loro l' accusa è di spionaggio. La replica russa non si è fatta attendere e poco dopo il ministero degli Esteri, citato da Interfax, ha fatto sapere che Mosca darà una risposta"appropriata" all'espulsione dei 45 diplomatici. - (PRIMAPRESS)