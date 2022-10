(PRIMAPRESS) - POLONIA - Ancora due decolli per gli Eurofighter dell'Aeronautica militare impegnati in attività di 'air policing' in Polonia. I caccia italiani sono decollati, ieri e oggi, per intercettare aerei russi in volo a ridosso dei confini Nato. Lo ha reso noto la stessa forza armata in un tweet. - (PRIMAPRESS)