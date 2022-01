Politica: Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele mentre a Roma sono iniziate le grandi manovre all'interno del centrodestra

(PRIMAPRESS) - MILANO - Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele dopo otto giorni di ricovero per un chek-up completo. Il ricovero era avvenuto proprio all'inizio delle votazioni per il Quirinale a cui lo stesso presidente di Forza Italia in un primo momento si era pensato dovesse partecipare come candidato. Poi la conferma della sua rinuncia e del ricovero. Le dimissioni dal San Raffaele cadono in un'altra circostanza particolare per la coalizione di Centrodestra che sembra sempre più divisa: Salvini in queste ore ha parlato di una riorganizzazione federata all'americana e Meloni che dopo l'incerta stategia messa in campo dal leader della Lega, ora chiede di poter mettere mano lei ad una ricostruzione della coalizione. - (PRIMAPRESS)