Politica: il ritorno in campo di Berlusconi con “Forza Italia che sarà sopra il 20%”

MILANO - "Forza Italia fra otto mesi alle nuove elezioni politiche sarà sopra il 20%". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di un comizio a Monza in sostegno del sindaco uscente e ricandidato, Dario Allevi. "Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo - ha aggiunto - Mi hanno lasciato fuoridalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese".