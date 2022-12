Politica: Bilancio 2023, oggi al voto del Senato. Conferenza stampa di fine anno per il premier Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi alle 11.30, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà la conferenza stampa di fine anno che potrà esssere seguita in diretta sui canali social della stessa premier come lei ha reso noto in un Twitter o dai canali televisivi. Nell'Aula del Senato, invece, oggi 29 dicembre alle ore 9, iniziano le operazioni di voto per l'approvazione della Manovra 2023. - (PRIMAPRESS)