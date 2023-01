Polemiche intercettazioni, Nordio: "Il Parlamento non sia supino ai Pm"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si placano le polemiche sulla questione intercettazioni anche dopo la relazione di ieri del ministro Carlo Nordio in Parlamento. Le opposizioni continuano ad attribuire al ministro le intenzioni di voler eliminare lo strumento delle intercettazioni e con loro una parte della stampa. Tant'è che oggi Nordio è tornato sul fatto avvertendo: "Il Parlamento non sia supino ai Pm. Non ho mai inteso toccare le intercettazioni su terrorismo e mafia", ma "se non interverremo sugli abusi cadremo in una democrazia dimezzata".E aggiunge: "L' Italia non è fatta di Pm". "Quando si parla di giustizia bisogna anche parlare di errori giudiziari". E ha citato il caso dell'ex comandante dei Ros, Mori, "la cui carriera è stata rovinata senza che alcuno abbia risarcito il danno". - (PRIMAPRESS)