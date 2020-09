Poggiomarino: fermato un 34enne per il ritrovamento nel pozzo di Luana Ranone

(PRIMAPRESS) - POGGIOMARINO (NAPOLI) - Sarà l’autopsia ad accertare l’identità del cadavere ritrovato stamattina in un pozzo nelle campagne di Poggiomarino, nel Napoletano, ma gli inquirenti non hanno dubbi che si tratti di Luana Ranone (31), residente a San Valentino Torio (Salerno). La donna che era scomparsa alla fine del luglio scorso presentava tagli da coltello. L'identificazione sarebbe stata possibile grazie a un tatuaggio evidente. La donna sarebbe stata gettata nel pozzo artesiano non lontano da una casa diroccata, in un'area posta ora sotto sequestro. I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, dal momento della scomparsa ad oggi che è stato ritrovato il cadavere, non aveva escluso nessuna pista. Al momento è in corso un interrogatorio di un 34 enne fermato darai militari dell’Arma. - (PRIMAPRESS)