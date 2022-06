Pnrr, oggi pubblicate le ulteriori misure in Gazzetta Ufficiale: dalla Ricerca al fisco e alle Zone economiche speciali

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stato pubblicato oggi 30 giugno, in Gazzetta Ufficiale, il testo relativo a "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra le misure adottate ci sono quelle in materia di Pubblica Amministrazione, Università e Ricerca, in materia Finanziaria e Fiscale e in materia di Ambiente, fonti Rinnovabili, efficientamento energetico e salute. Oltre a interventi infrastrutturali e Zone economiche speciali (ZES). - (PRIMAPRESS)