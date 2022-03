PNRR, Draghi alla Camera: “Non occorre ripensarlo ma è ovvio che ci sono aspetti da affrontare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non serve Ripensare il Pnrr? I dubbi che il piano di resilienza ipotizzato dall'UE prima della crisi energetica e del conflitto in Ucraina sta facendo levare sono molti. Ma il premier Draghi non è su questa linea. "No, non occorre ripensarlo nelle sue scadenze e nei suoi obiettivi. Il piano è cruciale per aumentare la crescita permanentemente". Così il premier Draghi nelle repliche alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani. "Ci sono alcuni aspetti da affrontare", aggiunge, come "l'aumento dei costi" e dei "prezzi delle materie prime.In corso una "discussione in commissione Ue". L'"incertezza energetica colpisce molto più l'Europa che altri,bisogna diversificare in 2 direzioni": nuovi fornitori e più energie rinnovabili e fossili. - (PRIMAPRESS)