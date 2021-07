PNRR, con l’hastag ItaliaDomani il via di Palazzo Chigi agli investimenti con i fondi approvati oggi da Bruxelles

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il via libera di oggi all'anticipo dei fondi da parte di Bruxelles ai 12 paesi membri tra cui l'Italia ha fatto partire da Palazzo Chigi l'hashtag #ItaliaDomani,"si parte!", e sottolinea che "con il via libera dell' Ecofin a breve arriveranno i primi fondi per l'attuazione del nostro Pnrr". "Siamo pronti a costruire un'Italia più verde, innovativa e inclusiva. L'Italia di domani",si legge ancora sull'account Twitter della presidenza del Consiglio. "A breve i primi 25 mld,l'ok Ue al Pnrr è motivo d'orgoglio per l'Italia -dice Draghi in CdM- ora spendere bene e approvare presto le riforme". - (PRIMAPRESS)