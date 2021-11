Pnrr, Carfagna (Ministro Sud): “161 milioni disponibili per il Sud ma occorre riempire vuoti d’organico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sindaci pongono all'attenzione un tema vero: come spendere i tanti soldi che il Sud ha a disposizione per i prossimi anni". Così la ministra per il Sud, Carfagna, su "Repubblica". Vi sono "161 mln a disposizione di piccoli Comuni (...)per dotarsi di un parco progetti".Napoli"avrà a disposizione circa 1 mln di euro.Ovvio che tutto ciò non sia sufficiente a colmare i vuoti d'organico (...) ma stiamo cercando di fare il massimo per attivare un circuito virtuoso tra progettazione, investimenti,ricadute sul territorio",ha detto la ministra. - (PRIMAPRESS)