Plusvalenze calcio: ecco il dispositivo della Corte d’Appello con la penalità della Juventus e le “inibizioni” per suoi 11 dirigenti

ROMA - Per il caso delle plusvalenze della Juventus ieri in serata si era diffusa la notizia della decisione della Corte con la pesante penalizzazione per la Juventus mentre il provvedimento non ha interessato altre squadre. Ma ecco il dispositivo: "La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Procura Federale per l'annullamento parziale della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio 2022, sanzionando Juventus con 15 punti di penalità da scontare a stagione in corso e con una serie di inibizioni per undici dirigenti (30 mesi per Paratici; 24 mesi per Agnelli e Arrivabene; 16 mesi per Cherubini; otto mesi per Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). Il Tribunale ha confermato l'assoluzione per le altre otto società coinvolte (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e per i rispettivi amministratori e dirigenti.