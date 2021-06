Pizzo Calabro: travolto un operaio sull'A2 del Mediterraneo. Bloccato il traffico verso Sud

(PRIMAPRESS) - PIZZO CALABRO - Un operaio addetto alla manutenzione è stato travolto e ucciso sull'A2 Autostrada del Mediterraneo, vicino allo svincolo di Pizzo Calabro,nel Vibonese. Un veicolo in transito ha investito l' operaio per cause ancora da accertare. Bloccato il traffico in direzione Sud. Gli ultimi dati Inail sulle denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale rilevano un incremento del 9,3%: tra gennaio e aprile sono state 306, 26 in più del primo quadrimestre 2020, in linea però con i numeri del 2019. - (PRIMAPRESS)