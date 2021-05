Pista ciclabile sul Tevere: ora la Sovrintendenza archeologica potrebbe chiedere di rifare i lavori

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Sovrintendenza archeologica ha bocciato la discussa pista ciclabile sul Tevere. Le polemiche erano iniziate prima della fine dei lavori con i bikers schierati a favore del progetto e associazioni di cittadini e partiti di opposizione alla giunta Raggi, contrari ad uno “scempio”. All’inizio si era parlato di travertino sconnesso e vernice inadeguata al progetto ma nelle ultime ore la Sovrintendenza ha chiarito che mancavano le opportune autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori. Aspetto non da poco se i lavori, avrebbero, come sollevato dai detrattori, ricoperto con l’asfalto ampie porzioni di travertino e ricoperte le griglie di scolo delle acque pluviali. L’amministrazione contesta le accuse motivando l’uso dell’asfalto solo sulle porzioni di travertino “saltato” da anni. Ora il rischio è di dover rifare parte dei lavori con l’aggravante di spesa pubblica. - (PRIMAPRESS)