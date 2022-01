Piscine sportive: i gestori degli impianti romani chiedono un incontro con il sindaco Gualtieri per il caro bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Denunciata una situazione di crisi dai gestori degli impianti di piscine a Roma. Dodici tra le priù importanti e frequentate strutture della Capitale hanno inviato una nota al sindaco, Roberto Gualtieri per denunciare la situazione di emergenza in cui versano le strutture per i rincari dei costi dell'utenze a partire da gas ed energia elettrica. “Le piscine, pubbliche e private, sono un fiore all’occhiello della nostra città - scrive Mirco Fratta, Presidente di Sportivi per Roma - Gli atleti italiani sono ormai da anni tra i migliori al mondo, grazie anche alla possibilità di allenarsi presso impianti di qualità. Simona Quadarella, romana, ne è la dimostrazione più evidente: ha iniziato a nuotare nella Piscina Delta, impianto sportivo comunale che si trova a Ottavia, e ha vinto sei medaglie d’oro nelle ultime due edizioni dei Campionati Europei”. A firmare il socumento di s.o.s. inviato al sndaco, sono: Aquatibur, Aurelia Nuoto, Funsport, Olimpia 1, Piscina Delta, Piscina Octopus, Piscina Passeroni, Polisportiva Nuotatori Salvetti, Sama Sporting, Sporting Club Lido, Villa Flaminia e Wellness Club Nomentano. Una situazione di emergenza che cade a ridosso dei Campionati Europei assoluti che verranno ospitati a Roma dall'11 al 21 agosto 2022 e dove è prevista la partecipazione di oltre 50 nazioni e 1.500 atleti. Già il presidente della FIN, Barelli aveva espresso la propria preoccupazione per una possibile chiusura degli impianti e il manncato utilizzo delle strutture da parte degli atleti che dovranno prendere parte agl europei. L’associazione Sportivi per Roma ha, così, chiesto al Sindaco la disponibilità ad incontrare una delegazione in rappresentanza degli impianti natatori di Roma, al fine di trovare soluzioni alla crisi nel nome dello sport nazionale. - (PRIMAPRESS)