Pirateria audiovisiva, Bergonzoni (Cultura): “Alla Camera un segnale chiaro a protezione del diritto d’autore”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Oggi alla Camera il voto su un intervento deciso a tutela del diritto d’autore. Un messaggio inequivocabile sull’impegno profuso in materia di repressione della diffusione illecita di contenuti audiovisivi o sportivi o di altre opere dell’ingegno. Una partita che vede il Ministero della Cultura in prima linea nel nome della legalità e per la valorizzazione della creatività”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni a commento del testo sulla pirateria digitale approvato dalla Camera dei Deputati. “Il provvedimento presenta misure, strumenti e sanzioni messi a punto per contrastare – con l’intervento dell’Agcom – in maniera ferma l’accesso e la distribuzione di contenuti trasmessi abusivamente, nel rispetto della proprietà intellettuale”. “Il prossimo passo a cui stiamo lavorando come Governo riguarda tutela del diritto d’autore e regole su Metaverso, Nft e Intelligenza Artificiale” conclude Borgonzoni.

La pirateria audiovisiva e da film vale in Italia circa 1,7 miliardi di euro con in testa le serie televisive e lo sport. - (PRIMAPRESS)