Piemonte verso la candidatura di European Region of Sport 2022. Oggi incontro Ricca (Regione) e Lupattelli (Aces Europa)

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Regione Piemonte si prepara alla candidatura a European Region of Sport 2022, il riconoscimento assegnato da Aces Europa per i territori che hanno sviluppato politiche a favore dello sport sociale ed inclusivo. Oggi 28 giugno si è tenuta una riunione congiunta per l’iter di riconoscimento tra l’assessore regionale all’Internazionalizzazione, Sport e Politichegiovanili, Fabrizio Ricca e il presidente di Aces Europa e Msp Italia, Gian Francesco Lupattelli. Nel corso dell’incontro è stata anche consegnata la fascia di “Delegato Regionale” ACES per il Piemonte al consigliere Valter Marin alla presenza anche del presidente Coni Piemonte, Stefano Mossino, il consigliere di Msp Piemonte, Gianfranco Conti e il membro dell’Anci, Paolo Marchioni (Sindaco di Omegna). - (PRIMAPRESS)