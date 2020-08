Piemonte: una 17enne precipita con il parapendio e annega in un canale

(PRIMAPRESS) - DOMODOSSOLA - Una 17enne è morta a Domodossola, in Piemonte, cadendo con il parapendio in un canale. La ragazza è finita in acqua in fase di atterraggio ed è annegata. Secondo una prima ricostruzione, la vela del parapendio si sarebbe chiusa all'improvviso Inutili i soccorsi. Il corpo è stato recuperato nel canale che scorre tra Domodossola e Villadossola. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre, che attendeva la giovane al campo di atterraggio. - (PRIMAPRESS)