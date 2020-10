Piemonte: non ancora rientrato l’allarme per esondazione del Dora e Vermegnano a Limone

(PRIMAPRESS) - TORINO - Le piogge da record nelle ultime ore in Piemonte mostrano la fragilità del territorio. I danni nel Canavese, a pochi chilometri da Torino non fanno allentare l’emergenza nei territori colpiti.

Danni anche in provincia di Torino dove al momento non si registrano feriti o dispersi. Nel Canavese la situazione non è rosea fra alberti caduti, smottamenti e piene, anche se al momento pare sotto controllo. Disagi maggiori a Pont Canavese, Alpette e Vico. Alcune borgate sono rimaste senza corrente elettrica e la strada provinciale 47 della Valle Soana è chiusa all'altezza di Borgata Pianrastello: numerosi gli alberti che hanno ceduto alle intemperie. I vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile sono attivi dalla notte scorsa. A Pont è stato aperto Centro Operativo Comunale per eventi atmosferici ed è stata chiusa la sede della Croce Rossa a causa del livello idrometrico del Soana che ha raggiunto il livello di guardia: il corso d'acqua è tenuto sotto controllo al ponte della Feritaria.

Esondata anche la Dora, chiusa l'autostrada A5 Torino-Aosta nel tratto tra Ivrea e Quincinetto. Ciò comporta anche la chiusura dell'entrata del rientro della bretella Ivrea-Santhià dove c'è l'obbligo di entrata e uscita ad Albiano Ivrea. L'onda di piena della Dora Baltea sta transitando a valle di Ivrea con valori oltre la soglia di guardia. A Ivrea, nella zona di via delle Rocchette, il fiume ha travolto veicoli, scantinati e i piani bassi di alcune abitazioni. Sul posto sono impegnati da ore, nel tentativo di tirare fuori auto e salvare persone bloccate in casa, i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea. Presenti anche il sindaco Stefano Sertoli, forze dell'ordine e altri rappresentanti delle istituzioni. La Dora è esondata anche in altri tratti, tra Ivrea e Quincinetto. Nel Torinese si segnalano i livelli in diminuzione per Stura di Lanzo e Orco, al di sotto delle soglie di guardia. - (PRIMAPRESS)