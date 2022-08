Piemonte: la morte dell’imprenditore Alberto Balocco (53) e un amico colpiti da un fulmine in mountain bike

(PRIMAPRESS) - TORINO - È stata fatale l'uscita in mountain bike per l'imprenditore dolciario Alberto Balocco, insieme ad un amico,che sono stati colpiti da un fulmine sul passo dell'Assietta nelle Alpi piemontesi. I due ciclisti sono morti folgorati da un fulmine. Alberto Balocco, 53 anni, era amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria. La seconda vittima era un amico dell'imprenditore, residente a Lussemburgo. I due erano usciti per una escursione in mountain bike. - (PRIMAPRESS)