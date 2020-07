Piacenza: oggi interrogatorio di Peppe Montella, l'appuntato considerato il "cervello" della rete di rivendita di droga alla Caserma Levante

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Dopo i trasferimenti “punitivi” dei vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri per il caso della Caserma Levante di Piacenza, oggi 25 luglio a comparire dinanzi ai magistrati sarà Giuseppe Montella considerato l’artefice del perverso meccanismo di intimidazioni e pestaggi di pusher della droga per poi creare, insieme ai 4 colleghi indagati, una rete di rivendita. Ieri dinanzi ai magistrati sia Angelo Esposito che Daniele Spagnolo avrebbero mostrato di essere solo esecutori di ordini poco consapevoli del marcio perpetrato da quei comportamenti. Più difficile la posizione di Montella che dovrà giustificare l’incongruenza tra le entrate del suo modesto stipendio con la lunga lista di auto e moto di grossa cilindrata di cui disponeva oltre a spese ingenti per champagne ed escort. Per la mamma dell’appuntato si tratta di un grosso errore: “Peppe è un bravo ragazzo come i suoi colleghi Salvatore, Giacomo e Daniele”. - (PRIMAPRESS)