Piacenza: i "comportamenti criminali" di 6 carabinieri che rifornivano droga agli spacciatori. L'ira del Pm di Piacenza

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Un affronto senza precedenti per l’Arma dei Carabinieri quella provocata da suoi stessi militari. E’ il caso di un’intera caserma di CC posta sotto sequestro con arresti per 6 carabinieri. “Comportamenti criminali” li ha definiti il capo della procura di Piacenza che aveva aperto un’indagine indagine per droga, tortura ed estorsione nei loro confronti. ”Si tratta di reati gravissimi, in stile Gomorra”. I militari sono sospesi. "Siamo di fronte a reati impressionanti", dice la pm Pradella. "Arresti falsati e perquisizioni arbitrarie”, tra le accuse ai CC. "Gli illeciti più gravi commessi durante il lockdown. Rifornivano di droga gli spacciatori, rimasti senza perché chiusi in casa per Covid". "Fatico a definirli come carabinieri”. - (PRIMAPRESS)