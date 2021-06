Piacenza: 2 morti sull'A1 per uno scontro tra una autocisterna Gpl e un Tir. I due mezzi avvolti dalle fiamme

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Un bilancio trafgico quello dell'incidente sulla A1 in cui sono rimasti coinvolti due autotreni ed una autovettura. Sono due i camionisti morti per l'incendio che si è sviluppato dove ha preso fuoco l'autocisterna che trasportava Gpl. Una colonna di fumo nero e denso si era levata questa mattina dalla zona di Pontenure e Cadeo. Secondo una prima ricostruzione, un camion ha tamponato violentemente la cisterna ferma in coda insieme ad altri veicoli ed in seguito all’urto, i due mezzi si sono incendiati, le fiamme hanno interessato anche un’altra autovettura, i cui occupanti, due donne tedesche, sono riouscite a mettersi in salvo. - (PRIMAPRESS)