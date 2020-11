Pfizer: "Il nostro vaccino è efficace asl 90%". Oggi pesante bilancio deidecessi con 356 morti. Lombardia e Campania registrano il maggior numero di positivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - l’Annuncio dato dalla casa farmaceutica Pfizer che la sperimentazione del suo vaccino sta avendo ottimi risultati, è rimbalzato in tutti i settori della sanità con una eco notevole in un momento in cui la stanchezza sta riprendendo il sopravvento sul personale sanitario messo di nuovo sotto stress dall’aumento della curva del covi e dalla pressione delle terapie intensive. Ora è da capire i tempi che ancora si dovranno attendere perché il tutto venga validato. Intanto oggi i nuovi casi registrati dal ministero della Salute, sono 25.271;su 147.725 tamponi. Resta pesante il bilancio dei decessi con 356 morti. Le terapie intensive sono lievitate +100, ricoveri con un complessivo di +1.196;Lombardia;4.777 contagi. Seguono Campania (+3.120);Piemonte (+2.876), Toscana (+2.244) e Veneto (2.223). Altri 2.025 in Emilia Romagna e 730 in Puglia;Appelli di medici e infermieri: "Serve un lockdown totale". - (PRIMAPRESS)