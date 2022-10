Petrolio: Biden sboccherà 15 mln di barili di petrolio dalle riserve Usa per contrastare il prezzo del carburante

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente Usa, Biden, sbloccherà 15 milioni di barili di petrolio delle riserve strategiche del Paese per contrastare l'aumento dei prezzi del carburante causato dalla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota. L'Amministrazione Usa riacquisterà il greggio per le riserve strategiche quando i prezzi saranno di circa 67-72 dollari al barile. Biden vuol premere sulle aziende energetiche per abbassare i prezzi, visto che al momento i loro profitti sono il doppio del normale. - (PRIMAPRESS)