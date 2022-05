Peste suina: domani scatta l’abbattimento selettivo dei cinghiali nella Regione Lazio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scatta da domani lunedì 16 maggio il via libera agli abbattimenti selettivi dei cinghiali della Regione Lazio. Lo ha confermato Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che ha sottolineato l'esigenza del depopolamento e perciò degli abbattimenti per evitare che i casi di peste suina accertati nella regione possa estendersi agli allevamenti. Federcaccia si è già messa a disposizione per il contenimento degli ungulati nella zona rossa che è stata definita. - (PRIMAPRESS)