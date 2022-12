Pestaggio Marco Pennone: ancora in coma il ragazzo 25enne di Fondi pestato fuori da un Pub di Brixton a Londra

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'ultimo bollettino medico non è stato ancora emesso dopo l'intervento alla testa a cui è stato sottoposto Marco Pennone il 25enne originario di Fondi nel Lazio che era stato ritrovato fuori dalla porta di servizio del Pub nel quartiere di Brixton a Londra dove è stato aggredito. Dunque è ancora in coma al King's College Hospital dove è stato ricoverato. La famiglia è stata informata via social da un amico del ragazzo. - (PRIMAPRESS)