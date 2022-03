Peskov (Portavoce Putin): “Occuperemo le città ucraine e garantiremo sicurezza. Non abbiamo chiesto aiuto alla Cina”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Da esercitazioni a "operazione speciale", il significato dell'invasione russa in Ucraina non cambia e nella narrazione della strategia militare del Cremlino non è dato sapere quando queste operazioni potrebbero avere una fina. A riferirlo è lo stesso portavoce di Putin, Peskov che ha riferito che le operazioni proseguono secondo i piani". Peskov non ha voluto dare una ipotetica data per la fine dell'intervento militare e ha detto anche -per mettere fine a notizie di stampa - che Mosca non ha chiesto alcuna assistenza militare alla Cina in quanto ha il "potenziale" per continuare da sola. Mosca,ha aggiunto,non esclude di "prendere il controllo" delle città ucraine per "garantire la massima sicurezza della popolazione". Sapremo "minimizzare le conseguenze" delle sanzioni. - (PRIMAPRESS)