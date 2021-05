Pesca: la guerra dell'amo nelle acque dell'isola inglese di Jersey nel Canale della Manica

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Nel Canale della Manica c’è l’isola inglese di Jersey che in queste ore è balzata alla cronaca per una disputa tra pescatori inglesi e quelli francesi della Normandia (che in termini di miglia marine sono molto vicini all’isola) sui limiti delle acque territoriali e con divieti di pesca subentrati con la Brexit. L’atmosfera intorno all’isola rischia di diventare una battaglia a colpi di arpioni e per questo sono intervenute anche unità militari. Il Regno Unito per voce del suo Primo Ministro, Boris Johnson ha garantito "un sostegno senza equivoci" all'Isola di Jersey. Il premier lo ha ribadito al Chief Minister del governo di Jersey, Le Fondre, precisando che l'invio delle due navi da guerra di Londra, mandate a pattugliare la zona, è per ora "una misura precauzionale". Intanto da Bruxelles arriva un avvertimento circa le limitazioni imposte alle attività dei pescherecci europei nelle acque britanniche "non rispettano le disposizioni sull'accordo" sulla Brexit. "Fino a quando non avremo ricevuto ulteriori giustificazioni dalle autorità britanniche riteniamo che non debbano essere applicate" aggiunge la fonte Ue. Frattanto i pescherecci che si erano avvicinati all'isola di Jersey per protesta si sono allontanati dopo l'arrivo di navi da guerra britanniche. - (PRIMAPRESS)