Pesca: imbarcazione di Mazara del Vallo presa a sassate da un peschereccio turco in acque internazionali

ROMA - Un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo, il "Michele Giacalone", è stato assaltato da un motopesca turco mentre si trovava in acque internazionali,tra la Siria e la Turchia. E' stato speraonato da barche turche. L'armatore Luciano Giacalone ha denunciato il lancio di pietre e altri oggetti contro il peschereccio mazarese., Il "Michele Giacalone",già aggredito il 3 maggio al largo di Bengasi in Libia, era impegnato nella pesca al gambero rosso."L'Ue ci dica una volta per tutte dove dobbiamo andare a pescare!".