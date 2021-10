Perugia: interrogata la donna che ha ucciso il figlioletto di due anni e adagiato il suo corpo su un nastro trasportatore del supermercato

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA) - Risvolti inquietanti dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori per la morte di un bimbo a Città della Pieve. La madre del bambino di due anni è stata posta in fermo con l'accusa di omicidio. Il bambino, con vistose ferite da arma da taglio ma già morto , è stato portato al supermercato dove la donna faceva la spesa ed è stato adagiato sul nastro trasportatore dei prodotti alimentari. La donna fermata dai carabinieri è stata già ascoltata dal sostituto procuratore al quale non avrebbe fatto ammissioni, ma fornito versioni contrastanti. Gli inquirenti devono accertare dove e come siano state provocate al bimbo le ferito da arma da taglio all'addome e al collo, e se sia stato adagiato dalla donna già morto sul nastro trasportatore della cassa del supermercato come si sospetta. - (PRIMAPRESS)