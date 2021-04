Perù: uccisa una missionaria laica italiana a Nuevo Chimbote. È stata colpita nel sonno

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Una missionaria laica italiana Nada De Munari, 50 anni, è stata uccisa in Perù a Nuevo Chimbote,400 km da Lima,a colpi di machete, forse durante una rapina. La donna, originaria di Schio, nel Vicentino, sarebbe stata colpita mentre dormiva.Trasportata in ospedale è stata operata,ma purtroppo non ce l'ha fatta. Era in Perù con l'operazione Mato Grosso ed era responsabile nel centro "Mamma mia" di Nuevo Chimbote, una casa famiglia per bimbi e ragazzi e forniva cibo gratuito a minori e madri bisognose.Dirigeva sei asili per 500 bambini. - (PRIMAPRESS)