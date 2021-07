Perù, omicidio missionaria De Munari: ha confessato uno dei 4 arrestati. Tutto scaturito da un furto di cellulari

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Uno dei 4 arrestati ieri in Perù per l' omicidio ad aprire scorso della missionaria laica Nadia De Munari ha confessato. Si tratta del 24enne accusato del delitto.Lo ha riferito la polizia. Dalle indagini è emerso che l'aggressione costata la vita alla cinquantenne italiana ha avuto origine da un furto di cellulari. De Munari era stata colpita con un machete e un martello,nella stanza del centro educativo per bambini e ragazzi a Nuevo Chimbote, dove viveva e lavorava. Morì 3 giorni dopo il ricovero in ospedale per le ferite. - (PRIMAPRESS)