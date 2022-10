Perù: il procuratore generale Patricia Benavides ha denunciato il Presidente Castillo per organizzazione criminale

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Il capo della Procura del Perù, Patricia Benavides, ha presentato una denuncia costituzionale contro il presidente della Repubblica,Pedro Castillo per organizzazione criminale,traffico di influenze aggravate e interesse privato in atto pubblico. Via Twitter, Benavides ha precisato che il documento firmato dalla Procura nazionale è stato trasmesso anche al Parlamento.La denuncia riguarda anche Juan Silva Villegas, in qualità di ministro delle Comunicazioni e Geiner Alvarado Lopez,allora ministro dell'edilizia. Non è ancora dato sapere su quali fatti specifici si sia basata l'indagine della Procura ma sarebbero contenuti in parte nell'informativa al Parlamento. - (PRIMAPRESS)