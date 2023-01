Perù, crescono le tensioni sociali. Boluarte dichiara lo stato d’emergenza del paese e chiude le vie di comunicazione

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Il governo della presidente Dina Boluarte ha dichiarato ieri sera lo stato d'emergenza per 30 giorni in varie zone del Perù per il perdurare di gravi tensioni sociali. "La polizia nazionale del Perù mantiene il controllo dell'ordine interno,con il supporto delle forze armate",e la misura sarà "applicata per cinque autostrade" tra le principali del Paese. Infine il decreto introduce nella regione meridionale di Puno coprifuoco obbligatorio di dieci giorni, dalle 20 alle 4 del mattino. - (PRIMAPRESS)