Perù: continuano le proteste e gli scontri con la polizia. I manifestanti attaccano una stazione di polizia a llave

PERÙ - Proseguono le violente proteste e scontri con la polizia in Perù. L'appello alla calma e al dialogo della Presidente Boluarte non ha placato gli animi dei mani- festanti che ne chiedono le dimissioni. Nella capitale, Lima, gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per respingere i manifestanti che lanciavano bottiglie di vetro e pietre. Nella regione meridionale di Puno circa 1.500 dimostranti hanno attaccato una stazione di polizia nella città di Ilave. Chiuso alle visite il sito del Machu Picchu per preservare il patrimonio artistico.