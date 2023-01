Perù: 65 morti dall’inizio delle proteste contro il governo della presidente Boluarte. Oggi ultima vittima a Lima

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Non si placano le proteste anti-governative in Perù, dove continuano a registrarsi violenti scontri tra la polizia e manifestanti. La situazione è fuori controllo da giorni. A Lima in uno scontro è rimasto ucciso un manifestante. Dal 7 dicembre, data di inizio delle proteste contro la presidente Boluarte, sono state uccise 65 persone e altre centinaia ferite. Nel Paese è in corso una grave crisi istituzionale. La Boluarte è indagata per i massacri delle ultime settimane e i manifestanti chie- dono le dimissioni sue e del Congresso. La presidente era salita al potere dopo aver destituito, con l'aiuto dei militari, l'ex presidente Castillo, l'8 dicembre scorso. - (PRIMAPRESS)