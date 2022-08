Perquisita dall’FBI la casa di Trump in Florida. Presi molti documenti. “I radicali di sinistra non vogliono la mia ricandidatura”

(PRIMAPRESS) - FLORIDA (USA) - L'Fbi ha perquisito la residenza di Trump a Mar-a-Lago in Florida. Lo ha detto lo stesso ex presidente alla Cnn. I federali hanno "fatto irruzione nella mia cassaforte", ha aggiunto. Portate via scatole di documenti. Trump ha definito la perquisizione della sua residenza in Florida una "strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mi candidi alle elezioni del 2024". Durante la perquisizione, Trump era a New York e i suoi domestici in Florida lo hanno avvertito della presenza degli agenti. - (PRIMAPRESS)