Pensioni familiari morti: 21 persone denunciate dalla GdF per averle incassate per 10 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nove persone sono state scoperte e denunciate dalla GdF del comando provinciale di Roma per aver incassato per anni la pensione di familiari morti. Individuate 21 intestate a persone decedute anche da più di 10 anni e rimaste aperte: in 12 casi i ratei mensili confluivano in conti correnti dormienti Appurata l'indebita erogazione di oltre 1,4 mln, dei quali oltre 900.000 sono stati recuperati dall'Inps nei conti dormienti.I militari hanno inoltre operato il sequestro di beni e disponibibilità finanziarie per 170.000 euro. - (PRIMAPRESS)